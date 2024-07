1 In einem Hotel konnte der 36-Jährige schließlich festgenommen werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Nach einem Bordellbesuch ist ein Mann unzufrieden mit der Leistung einer Prostituierten. Er beleidigt sie. Am nächsten Tag ruft er bei der Polizei an und spricht schwere Drohungen aus.











Ein Mann hat durch eine Morddrohung nach einem Bordellbesuch einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 36-Jährige sagte demnach am Dienstag am Telefon der Polizei, er wolle im Bordell in Landshut „alle abknallen“.