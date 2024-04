1 Die Polizei hat in einer Wohnung in Halle einen Gegenstand gefunden, bei dem es sich nach ersten Ermittlungen um einen zündfähigen Sprengsatz handelt. Foto: Tom Musche/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Sprengsatz wurde in Halle in einer Wohnung gefunden. Nach einem größeren Polizeieinsatz befindet sich ein Tatverdächtiger nun in Haft.











Halle (dpa) – Nach dem Fund eines Sprengsatzes in einer Wohnung in Halle sitzt ein Tatverdächtiger in Haft. Es sei Haftbefehl erlassen worden. Der 36-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wie die Polizei mitteilte. Dem Mann wird unter anderem verbotener Umgang mit Sprengstoffen zur Last gelegt.