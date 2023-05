2 Der Unternehmer Marian Kocner wird von Polizisten in den Saal eines Spezialgerichts in Pezinok östlich von Bratislava gebracht. Foto: Václav Šálek/CTK/dpa

Freispruch für den Hauptangeklagten, aber eine Verurteilung der Mitangeklagten: Das ist das überraschende Urteil. Die Tat hatte vor fünf Jahren für internationales Aufsehen gesorgt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Bratislava - Mehr als fünf Jahre nach dem Doppelmord an einem slowakischen Enthüllungsjournalisten und dessen Verlobter ist der Millionär Marian Kocner freigesprochen worden. Ein Sondergericht in der Nähe von Bratislava kam am Freitag zum Schluss, dass dem Unternehmer nicht nachgewiesen werden könne, dass er die Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und dessen Freundin in Auftrag gab. Dagegen wurde die Mitangeklagte Alena Z. zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.