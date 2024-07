Kriminalität: Seniorin übergibt gesamte Ersparnisse an Telefonbetrüger

Seniorin übergibt gesamte Ersparnisse an Telefonbetrüger

1 Eine Seniorin fällt im Landkreis Konstanz auf einen Trickbetrüger rein und übergibt einen vierstelligen Betrag. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Bei einer älteren Frau klingelt das Telefon. Ihr Sohn habe angeblich einen tödlichen Unfall verursacht, wird ihr vorgelogen. Das hat fatale Folgen für sie.











Nach dem Anruf eines Trickbetrügers hat eine Seniorin im Landkreis Konstanz ihre gesamten Ersparnisse an Unbekannte übergeben. Ein Mann hatte die Frau aus Singen kontaktiert und sich als Staatsanwalt ausgegeben, wie die Polizei mitteilte. Er gab an, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht und eine Untersuchungshaft könne angeblich nur gegen Zahlung einer Kaution vermieden werden. Die Seniorin habe daraufhin einen vierstelligen Betrag aus einem Bankschließfach geholt und draußen an eine unbekannte Frau übergeben.