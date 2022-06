1 Blick auf die Rückseite des Schreibwarengeschäfts in Obernkirchen, vor dem ein Absperrband der Polizei hängt. Dort ist eine 75-jährige Frau tot aufgefunden worden. Foto: -/TNN/dpa

Eine 75-jährige Rau wird im niedersächsischen Obernkirchen tot aufgefunden. Sie ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Hat der flüchtige Axtmörder etwas damit zu tun?















Link kopiert

Obernkirchen - Eine 75-Jährige ist in Obernkirchen in ihrem Schreibwarenladen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Aufgrund der Spurenlage vor Ort werde wegen Mordes ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg der dpa.

Die Leiche der Frau werde derzeit obduziert. Ob noch am Dienstag ein Ergebnis mitgeteilt werden könne, sei unklar. Die 75-Jährige war am Montagnachmittag tot in ihrem Laden gefunden worden. Das Geschäft hatte dem Sprecher zufolge vormittags geöffnet. In der Region zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen wird mit Hochdruck nach einem 36-Jährigen gefahndet, der vor zehn Tagen in Kalletal (Kreis Lippe) mit einer Axt den Liebhaber seiner Ex-Freundin erschlagen haben soll.

Es werde geprüft, ob der gesuchte mutmaßliche Axtmörder an der Tat in Obernkirchen beteiligt gewesen sein könnte, sagte der Sprecher. "Darauf gibt es derzeit aber noch keine Hinweise." Ermittelt werde in alle Richtungen, auch ein Motiv im persönlichen Bereich sei denkbar. Die Staatsanwaltschaft machte zunächst keine Angaben, ob in dem Schreibwarengeschäft etwas gestohlen wurde.