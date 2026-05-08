1 Nach Schüssen auf Menschen vor einer Synagoge ist ein Mann festgenommen worden. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Innerhalb weniger Tage fallen vor einer Synagoge in der kanadischen Metropole zweimal Schüsse aus einem Auto. Die Anti-Terror-Einheit der Polizei ermittelt - jetzt gibt es eine Festnahme.











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Toronto - Nach zwei Schuss-Attacken aus einem Auto auf Menschen vor einer Synagoge in der kanadischen Metropole Toronto hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen. Ermittlungen der Anti-Terror-Einheit hätten zu der Festnahme geführt, teilte die Polizei mit. Dem Mann würden unter anderem Angriffe mit einer Waffe vorgeworfen, als Motiv werde Antisemitismus vermutet.