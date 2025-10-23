Kriminalität: Schüsse vor Supermarkt in Berlin – eine Person verletzt

Nach der Trennung von Christian Ulmen Kinderfreie Zeit: Collien Monica Fernandes lenkt sich in Hamburg ab

Nach der Trennung von Christian Ulmen richtet sich Collien Monica Fernandes neu aus. Jede zweite Woche hat sie kinderfrei, kümmert sich um ihr Sanierungsprojekt in Hamburg-Eimsbüttel und pendelt zwischen Mallorca und Hamburg, wo sie seit August zum Team der NDR-Satiresendung "extra 3" gehört.