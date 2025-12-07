Kriminalität: Schüsse von Polizisten - Mann wird an Bein verletzt

2 Auch ein Rettungswagen war vor Ort. Foto: Tizian Gerbing/dpa

Gegen Mitternacht fallen in der Ansbacher Innenstadt Schüsse. Ein Mann wird getroffen - und am Bein verletzt.











Ansbach - Ein Polizist hat in der bayerischen Stadt Ansbach einen Mann durch einen Schuss am Bein verletzt. Der 47-jährige Mann sei am Abend mit einem Messer auf mehrere Polizisten zugegangen und habe auch nach einem Warnschuss nicht angehalten, sagte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Daraufhin habe ihm ein Beamter ins Bein geschossen. Lebensgefahr bestehe durch die Schussverletzung nicht.