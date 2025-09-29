Kriminalität: Schüsse und Feuer in US-Kirche: vier Todesopfer

1 Bei Schüssen und dem Feuer sind Menschen gestorben. Foto: Lukas Katilius | MLive.com/The Flint Journal/AP/dpa

Grand Blanc - Nach Schüssen und einem Brand in einer Kirche in den USA steigt die Zahl der Todesopfer. Vier Opfer seien gestorben, teilte die Polizei in der Kleinstadt Grand Blanc im US-Bundesstaat Michigan mit. Es gab zudem mehrere Verletzte. Auf die Frage, wie viele der Opfer durch Schüsse starben und wie viel durch das Feuer, sagten die Ermittler: Zwei der Opfer seien durch Schüsse gestorben, auf die anderen beiden gingen sie nicht näher ein.