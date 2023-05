Schüsse in Ostfrankreich: Mann verletzt fünf Menschen

1 Forensiker der Polizei arbeiten am Tatort, an dem am Samstagabend Schüsse gefallen sind. Foto: Sebastien Bozon/AFP/dpa

Nahe der luxemburgischen Grenze hat ein Mann in Frankreich fünf Menschen durch Schüsse verletzt. Die Polizei ermittelt im Drogenmilieu.









Metz - In Ostfrankreich hat ein Mann fünf Menschen durch Schüsse verletzt. Eines der Opfer schwebe in Lebensgefahr, zwei weitere seien schwer verletzt, sagte ein Sprecher der örtlichen Präfektur am Sonntagmorgen.