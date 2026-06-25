Kriminalität: Schlag gegen Betrügerbande in Spanien - 3.500 deutsche Opfer

Falsche Internetshops und ein armer Strohmann auf Mallorca. Eine Betrügerbande aus Spanien soll Onlinekäufer auch in Deutschland um Millionen gebracht haben. Wie die Polizei ihr auf die Spur kam.
Palma - Die spanische Polizei hat eine Betrügerbande zerschlagen, die im Onlinehandel ihre Opfer unter anderem in Deutschland um Millionenbeträge gebracht haben soll. Insgesamt neun Verdächtige seien auf Mallorca sowie in der Provinz Barcelona festgenommen worden, teilte die Nationalpolizei mit. Demnach zählen mindestens 3.500 deutsche Onlinekäufer zu den Opfern. Der Gesamtschaden belaufe sich auf mehr als neun Millionen Euro, hieß es.