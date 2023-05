Mann durch Schüsse in Köln getötet: Bezüge ins Rockermilieu?

In Köln musste die Polizei zu einer Schießerei ausrücken.

In Köln ist es zu einem tödlichen Schusswechsel gekommen. Mehrere Männer sollen ein Pärchen unvermittelt angegriffen haben und dann geflüchtet sein.









Köln - Ein 35-jähriger Mann ist am Nachmittag auf offener Straße in Köln von Angreifern durch Schüsse tödlich verletzt worden. Seine 28-jährige Begleiterin sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.