Kriminalität: Razzia gegen Telefonbetrüger - Frau festgenommen

Karlsruhe - Der Polizei ist ein Schlag gegen eine international agierende Bande von Telefonbetrügern gelungen. Nach Durchsuchungen in mehreren Bundesländern sei in Hagen in Nordrhein-Westfalen eine 50 Jahre alte Griechin festgenommen worden, die als einer der führenden Köpfe der Bande gilt. Das teilten das Cybercrime-Zentrum Karlsruhe sowie weitere in die Ermittlungen eingebundenen Behörden mit.