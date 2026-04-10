1 Nach den Verdächtigen wird gefahndet. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Auch Möbelhäuser sind nicht vor Ladendiebstahl gefeit. Doch der filmreife Coup samt Flucht in einer Edelkarosse, der sich nun in Portugal ereignet hat, kommt nicht alle Tage vor.











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Porto - Fünf auffällig elegant gekleidete Frauen haben in einem Ikea-Markt in Portugal Möbel im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen - und sind anschließend im Luxusauto entkommen. Der ungewöhnliche Diebstahl ereignete sich in einer Filiale des schwedischen Möbelhauses in Matosinhos bei Porto im Norden des Landes, wie die Zeitung "Correio da Manhã" und weitere Medien unter Berufung auf die portugiesische Polizei berichteten.