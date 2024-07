Kriminalität: Polizeigewerkschaft fordert mehr Schutz vor Messerangriffen

1 Polizeibeamte sollen besser ausgerüstet werden, um sich gegen Messerangriffe zu schützen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Immer häufiger gibt es im Südwesten Straftaten, bei denen Messer eingesetzt werden. Aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft muss die Politik darauf reagieren.











Am Stuttgarter Hauptbahnhof sticht ein Mann mit einem Messer auf zwei Wartende ein und verletzt sie schwer, Anfang Juni wird in Mannheim ein Polizist bei einer Messerattacke getötet: Weil es in Baden-Württemberg laut Statistik immer häufiger zu Messerangriffen kommt, fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft Konsequenzen. In einem Positionspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, listet die Gewerkschaft Maßnahmen auf. Zuvor hatte der SWR über die Forderungen berichtet.