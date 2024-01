Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz - Polizei schießt

1 Zwei Polizistinnen stehen hinter einem Absperrband der Polizei am Münsterplatz. Foto: Nico Pointner/dpa

Der Münsterplatz liegt im Herzen Ulms. Eine Geiselnahme direkt am höchsten Kirchturm der Welt löst einen riesigen Polizeieinsatz aus. Einsatzkräfte strecken den Täter mit Waffengewalt nieder.











Ulm - Die Polizei hat eine Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz mit Schüssen beendet. Der Mann hatte mehrere Menschen in einem Geschäft am Abend als Geiseln genommen. Das bestätigte Staatsanwalt Michael Bischofberger vor Ort. Mit einer Geisel hatte der Mann demnach ein Geschäft verlassen und flüchten wollen.