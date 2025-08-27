Bei den tödlichen Schüssen in den USA hat der Täter nach Polizeiangaben auf Kinder gezielt, die bei einem Schulgottesdienst in einer Kirche waren. Der Täter habe durch Kirchenfenster auf Kinder geschossen, die auf Kirchenbänken saßen, hieß es.











Link kopiert



Minneapolis - Bei den tödlichen Schüssen in den USA hat der Täter nach Polizeiangaben auf Kinder gezielt, die bei einem Schulgottesdienst in einer Kirche waren. Der Täter habe durch Kirchenfenster auf Kinder geschossen, die auf Kirchenbänken saßen, hieß es.