Im Zusammenhang mit der seit sechs Jahren vermissten Rebecca durchsuchen die Ermittler ein weiteres Objekt in der Nähe von Tauche in Brandenburg. "Hintergrund der Maßnahmen sind neue Erkenntnisse im Rahmen der Ermittlungen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin der Deutschen Presse-Agentur.











