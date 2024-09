Kriminalität: Penis und Hoden abgetrennt - Verdächtiger aus Haft entlassen

1 Festnahme eines 32-jährigen Dortmunders: Ihm wird vorgeworfen, im Frühjahr ein älteres Familienmitglied verstümmelt und damit lebensbedrohlich verletzt zu haben. Der 66-Jährige war mit abgetrenntem Penis und Hoden in seinem Haus entdeckt worden. Foto: Marcus Brandt/dpa

Ein drastischer Verstümmelungsfall im Ruhrgebiet galt für die Ermittler als so gut wie aufgeklärt. Jetzt zeigt sich: Die vermeintlich entscheidende DNA-Spur überführt den Täter gar nicht eindeutig.











Herne - In den Ermittlungen um einen 66-Jährigen, dem ein Täter im Ruhrgebiet den Penis und die Hoden abgetrennt hatte, ist der bislang hauptverdächtige 32-Jährige wieder auf freiem Fuß. Ein neues genetisches Gutachten sei zu dem Ergebnis gekommen, dass man den Verdächtigen mit einer DNA-Spur am Tatort in Herne nicht zweifelsfrei überführen könne, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.