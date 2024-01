1 Einige Delikte sollten nach Ansicht von Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) härter bestraft werden. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Niedersachsen hat den Vorsitz der Justizministerkonferenz übernommen. Ein Punkt bei den Beratungen könnte das Strafrecht werden. Dort sieht Niedersachsens Justizministerin Nachbesserungsbedarf.











Link kopiert



Hannover - Die Vorsitzende der Justizministerkonferenz (Jumiko), Niedersachsens Ressortchefin Kathrin Wahlmann, will sich für höhere Strafen für einige Delikte einsetzen. Als Beispiele nannte die SPD-Politikerin am Abend in Hannover Körperverletzungen und Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung.