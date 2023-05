1 Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Frau begeht an Pfingsten Suizid. In ihrer Wohnung findet die Polizei die Leichen ihrer beiden Kinder. Ein solcher Vorfall ist nicht zum ersten Mal passiert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Schwieberdingen - Eine Mutter hat laut Polizei am Pfingstwochenende im baden-württembergischen Schwieberdingen ihre Kinder getötet. Anschließend habe die 56-Jährige in der Nachbarstadt Korntal-Münchingen Suizid begangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute mit. Die 13 Jahre alte Tochter und ihr 17 Jahre alter Bruder seien ersten Ermittlungen nach zwischen Sonntagabend und Montagabend in der Wohnung der Familie getötet worden.