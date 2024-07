Kriminalität: Mutmaßlicher Einbrecher in Dresden festgenommen

1 Nach länderübergreifenden Ermittlungen hat die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 22-Jähriger wird verdächtigt, für mehrere Einbrüche in Sachsen, Baden-Württemberg und der Schweiz verantwortlich zu sein. Nun hat ihn die Polizei festgenommen.











Nach länderübergreifenden Ermittlungen hat die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Dem 22 Jahre alten Tatverdächtigen werden mindestens 17 Einbrüche in Dresden und Moritzburg (Landkreis Meißen) vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Außerdem werde vermutet, dass er für weitere Einbrüche in Leipzig, in Baden-Württemberg sowie in der Schweiz verantwortlich ist.