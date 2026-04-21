In Teotihuacan eröffnet ein Mann das Feuer: Eine Kanadierin stirbt, weitere Touristen werden verletzt. Der Vorfall passiert kurz vor der Fußball-WM.
Teotihuacan - Bei Schüssen in der bedeutenden mexikanischen Ruinenstadt Teotihuacan ist wenige Wochen vor Beginn der Fußball-WM eine kanadische Frau ums Leben gekommen. Ein bewaffneter Mann soll aus noch ungeklärten Gründen das Feuer eröffnet und sich anschließend das Leben genommen haben, wie die mexikanischen Sicherheitsbehörden mitteilten. Mindestens 13 weitere ausländische Besucher, darunter ein Sechsjähriger, wurden demnach zudem verletzt und in Krankenhäuser gebracht.