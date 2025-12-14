Nach dem Messerangriff auf eine Familie in Nordrhein-Westfalen werden die Mutter und zwei Kinder intensivmedizinisch behandelt. Die Ermittlungen dauern an.
Bergkamen - Nach dem Messerangriff auf eine Familie im nordrhein-westfälischen Bergkamen werden die Mutter und ihre beiden ältesten Kinder weiterhin auf Intensivstationen behandelt. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Das älteste Kind der Frau, eine acht Jahre alte Tochter, sei "sehr traumatisiert" und habe starke Schmerzen.