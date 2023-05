1 Polizisten geleiten Kinder weg vom Tatort an der Schule in Berlin-Neukölln. Foto: Michael Kappeler/dpa

Auf einem Berliner Schulhof werden zwei Mädchen niedergestochen, eine der Grundschülerinnen schwebt in Lebensgefahr. Die Hintergründe sind noch völlig offen.









Berlin - Einen Tag nach dem Messerangriff auf zwei Mädchen an einer Schule in Berlin-Neukölln gehen die Ermittler weiterhin den Hintergründen der Tat nach. Zudem richtet sich der Blick auf den Gesundheitszustand der beiden Grundschülerinnen - eine wurde gestern lebensgefährlich verletzt, die andere schwer. Bis heute morgen gab es mit Blick auf das in Lebensgefahr schwebende Mädchen noch keine Entwarnung.