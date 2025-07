In Virginia betritt ein Mann den Arbeitsplatz eines Stadtratsmitglieds, übergießt ihn mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündet ihn an. Die Polizei vermutet ein persönliches Motiv.

Danville - Im US-Bundesstaat Virginia hat ein Mann einen Lokalpolitiker angegriffen und in Brand gesetzt. Der 38 Jahre alte Lee Vogler sei ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei der Stadt Danville mit. US-Medien berichteten von schweren Brandverletzungen.

Nach Angaben der Polizei deutet derzeit nichts auf ein politisches Motiv hin – demnach kannten sich die beiden Männer, und der Angriff soll im Zusammenhang mit einer persönlichen Auseinandersetzung stehen.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben an Voglers Arbeitsplatz – laut US-Medien in den Räumen der lokalen Publikation "Showcase Magazine". Der Angreifer habe Vogler mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und diese dann entzündet. Anschließend sei er geflohen. Ein 29 Jahre alter Verdächtiger konnte jedoch mit Hilfe von Zeugenaussagen schnell gefasst werden. Die Ermittlungen dauerten an.

Vogler gehört dem Stadtrat von Danville an – einer Stadt mit rund 40.000 Einwohnern im Süden Virginias nahe der Grenze zum Bundesstaat North Carolina. Nach Angaben des Gremiums wurde er im Jahr 2012 als bisher jüngstes Mitglied in das Amt gewählt.