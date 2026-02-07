Kriminalität: Mann stirbt nach Angriff durch Maskierte in Hamburg

Zwei Männer spazieren nachts im Hamburger Süden - als plötzlich fünf maskierte Unbekannte auf sie zukommen. Für einen kommt jede Hilfe zu spät. Was laut Polizei zu der Gewalttat bislang bekannt ist.
Hamburg - In Hamburg ist ein 24-Jähriger nach einem Angriff gestorben. Fünf maskierte Unbekannte hatten den jungen Mann in der Nacht angegriffen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Informationen war er zuvor mit einem 23-jährigen Bekannten im Süden Hamburgs durch den Stadtteil Eißendorf spaziert. Als die Maskierten auf die Männer zukamen, trennten sich die beiden demnach.