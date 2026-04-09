Kriminalität: Mann soll Partnerin in den Main gestoßen haben - U-Haft

1 Durch die schnelle Hilfe von Polizei und Passanten konnte die Frau vor dem Ertrinken gerettet werden. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Nach einem Streit in Frankfurt am Main soll ein 34-Jähriger seine Lebensgefährtin in den Fluss gestoßen haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.











Link kopiert



Frankfurt - Nach einem Angriff auf seine 18 Jahre alte Lebensgefährtin am Mainufer in Frankfurt befindet sich ein 34-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Gegen den Mann bestehe der Verdacht des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Er soll die junge Frau bei einem Spaziergang nach einem Streit in den Main gestoßen haben.