Kriminalität: Mann nach Tod eines 15-Jährigen in Eckernförde festgenommen

1 Ein Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft (Archivbild). Foto: Frank Molter/dpa

Nach dem Tod eines 15-Jährigen in Eckernförde ermittelt die Polizei gegen einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen. Zunächst war ein anderer Mann in das Visier der Ermittler gerückt.











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Eckernförde/Bremen - Ein 22 Jahre alter Mann aus Bremen ist nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in der Ostseestadt Eckernförde festgenommen worden. Am Sonntag sei wegen des Tötungsdeliktes ein Haftbefehl gegen den Türken erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Kiel mit. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen stellte der Mann sich demnach am Dienstag in Bremen bei der Polizei. Er wurde zur Verkündung des Haftbefehles am späten Nachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Bremen vorgeführt und im Anschluss in ein Gefängnis gebracht.