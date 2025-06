Kriminalität: Mann fährt brennendes Auto an Tankstelle und droht mit Axt

1 Die Feuerwehr verhinderte, dass das Feuer auf die Zapfsäulen überschlug. Foto: -/dpa

Ein polizeibekannter Mann sorgt am Samstagabend für einen Brand an einer Tankstelle in Hannover. Das SEK ist im Einsatz.











Hannover - Ein Mann ist mutmaßlich mit einem brennenden Auto an eine Tankstelle in Hannover gefahren und hat sich dort mit einer Axt verschanzt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, soll der 34-Jährige dort am Samstagabend mehrere Beamte mit der Waffe bedroht haben. Der Mann schlug den Angaben zufolge die Scheibe der Tankstelle sowie die eines Streifenwagens ein. Da er sich durch die Einsatzkräfte nicht habe beruhigen lassen, setzte die Polizei einen Taser ein. Der Mann wurde festgenommen und kam in Gewahrsam.