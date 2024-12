Kriminalität: Mafia verdient in Italien Milliarden am Tourismus

Mafia verdient in Italien Milliarden am Tourismus

Einer der Klassiker: Urlaub in Italien. Aber in vielen Fällen fließt das Geld von Touristen dann über Umwege in die Kassen von Verbrecherorganisationen.











Rom - In Italiens Milliardengeschäft mit dem Tourismus mischt die Mafia nach einer neuen Untersuchung kräftig mit. Dem Forschungsinstitut Demoskopika zufolge erwirtschaftet das organisierte Verbrechen in dem EU-Land pro Jahr damit etwa 3,3 Milliarden Euro. Vermutet wird, dass der Umsatz mit kriminellen Machenschaften durch das bevorstehende "Heilige Jahr" der katholischen Kirche, wozu Millionen Pilger in Rom erwartet werden, sowie die Olympischen Winterspiele 2026 nochmals steigen wird.