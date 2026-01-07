Kriminalität: Mädchen jahrelang versteckt - Prozess gegen Mutter gestartet

1 Der Prozess gegen die Mutter des Kindes hat begonnen. (Archivbild) Foto: Markus Klümper/dpa

Eine Mutter soll ihr Kind jahrelang eingesperrt und isoliert haben. Das Mädchen wurde mit acht Jahren aus einem Haus im Sauerland in NRW befreit. Die Großeltern sind wegen Beihilfe angeklagt.











Siegen - Gegen eine Mutter, die ihre Tochter fast ihr gesamtes Leben lang in einem Haus im Sauerland versteckt haben soll, hat ein Strafprozess in Siegen begonnen. Der 49-Jährigen werden die Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und die Verletzung von Fürsorge- und Erziehungspflichten vorgeworfen. Sie soll das Mädchen schon seit frühem Kleinkindalter rund sieben Jahre lang im Haus der Großeltern eingesperrt und völlig von der Außenwelt abgeschottet haben. Der Fall aus Nordrhein-Westfalen hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.