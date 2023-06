1 Die Polizei hat die Leiche eines seit Monaten Vermissten aus Gerolstein gefunden. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Der Arzt sei Opfer eines vorsätzlichen Tötungsdelikts geworden, so die Staatsanwaltschaft. Seit Monaten war er vermisst worden. War es eine Beziehungstat?









Trier (dpa/lrs) - Ein seit Anfang des Jahres vermisster Arzt aus Gerolstein ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Die Polizei habe die Leiche des 53-Jährigen am Dienstag in einem Waldstück in der Vulkaneifel bei Rockeskyll gefunden, teilte Oberstaatsanwalt Eric Samel am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" mit. Eine Obduktion habe bestätigt, dass es sich um den Vermissten handele. Er sei "Opfer eines vorsätzlichen und brutal ausgeführten Tötungsdelikts" geworden, sagte Samel.