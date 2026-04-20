In deutschen Geschäften wird viel gestohlen. Die Zahl der registrierten Ladendiebstähle ist 2025 zwar zurückgegangen. Im Einzelhandel sorgt das jedoch nicht für Aufatmen.
Berlin - Ladendiebstahl bereitet dem Einzelhandel in Deutschland trotz rückläufiger Anzeigen weiter große Sorgen. Laut Polizeilicher Kriminalstatistik sank die Zahl erfasster einfacher Ladendiebstähle 2025 gegenüber dem Vorjahr um knapp 6 Prozent auf gut 357.600 Fälle. Zudem wurden rund 25.400 schwere Ladendiebstähle registriert, und damit etwa so viele wie 2024. Der Handelsverband Deutschland (HDE) sieht "keinen Grund zur Entwarnung".