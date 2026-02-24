Kriminalität Kreis Ludwigsburg: Weniger Straftaten, aber „kein Anlass zur Entwarnung“

Im Kreis Ludwigsburg gab es fast in allen Bereichen 2025 weniger Delikte als im Jahr davor. Aber nicht nur die gestiegenen Kapitalverbrechen trüben die Kriminalstatistik.
Weniger Straftaten wurden in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen 2025 im Vergleich zum Vorjahr begangen. Das geht aus den Zahlen der jüngst veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik hervor. Zuständig für die beiden Landkreise ist das Polizeipräsidium Ludwigsburg. In Jubelstürme brechen die Ordnungshüter deshalb aber nicht aus.