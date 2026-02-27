Kriminalität: Kita-Erzieher soll sechs Kinder missbraucht haben

Ein Erzieher in Hessen steht im Verdacht, sechs Jungen im Alter von etwa vier Jahren während der Arbeit missbraucht zu haben. Ermittler fanden bei ihm zahlreiche Bilder und Videos.
Gießen/Grebenhain - Ein 34-jähriger Kita-Erzieher aus dem hessischen Vogelsbergkreis ist wegen Verdachts des sexuellen Kindesmissbrauchs in Untersuchungshaft genommen worden. Der nicht vorbestrafte Mann stehe unter dringendem Verdacht, sechs Jungen im Alter von etwa vier Jahren während seiner Berufsausübung sexuell missbraucht und auch kinderpornographische Inhalte hergestellt zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Osthessen mit. Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Übergriffen gekommen sei.