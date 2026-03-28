Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Witten (NRW) ist ein Kind durch Messerstiche getötet worden. Die Mutter und Schwester des Kindes wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf dpa-Nachfrage mitteilte.











Link kopiert



Witten - Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Witten (NRW) ist ein Kind durch Messerstiche getötet worden. Die Mutter und Schwester des Kindes wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf dpa-Nachfrage mitteilte. Der tatverdächtige Vater der Kinder wurde festgenommen.