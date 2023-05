Junge Frau in Sauerlach auf Feldweg umgebracht

1 Die Spurensicherung begutachtet den Fundort der Frauenleiche. Foto: Vifogra/Tiedemann/vifogra/dpa

Ein schwer verletzter junger Mann gilt als tatverdächtig - und stirbt dann selbst im Krankenhaus. Was ist in Sauerlach geschehen?









Sauerlach - Nach dem Tod einer jungen Frau in Sauerlach rätseln die Ermittler über die Hintergründe. Die 19-Jährige war am Samstag tot auf einem Feldweg in Sauerlach bei München gefunden worden. Nach Angaben der Polizei hatte sie mehrere Schnitt- und Stichverletzungen erlitten.