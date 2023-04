1 Der Einbrecher wurde von einem Bewohner auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild) Foto: imago/photothek/Thomas Trutschel/photothek.net

Ein Einbrecher macht sich an einer Kellertür zu einem Wohnhaus in Zuffenhausen zu schaffen. Ein 60-jähriger Hausbewohner hört verdächtige Geräusche – und spricht den mutmaßlichen Täter an.









Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag nach Polizeiangaben versucht, in ein Wohnhaus an der Franklinstraße in Stuttgart-Zuffenhausen einzubrechen. Der unbekannte Mann gelangte demnach gegen 4.30 Uhr in die Garage des Einfamilienhauses und hegte den Plan, über den Keller in den Wohnbereich zu gelangen. Der 60-jährige Bewohner hörte laut Polizei jedoch Geräusche an der Kellertüre und sprach den Eindringling daher an. Daraufhin flüchtete der Mann wieder über die Garage.

Zeugen gesucht

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt, 175- 180 Zentimeter groß und mit dunkler Hose und grauem Hoodie bekleidet beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990 3700 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße zu melden.