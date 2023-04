Vandale hinterlässt in Bad Cannstatt Spur der Verwüstung

Kriminalität in Stuttgart

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Unbekannter beschädigt Autos, Roller und zerstört Blumenkübel vor einem Hotel in Bad Cannstatt. Er entwischt der Polizei – diese sucht nun Zeugen.









Ein unbekannter Mann hat nach Polizeiangaben in der Nacht zum Dienstag in Stuttgart- Bad Cannstatt mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und dabei einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Ein Zeuge beobachtete den Täter demnach gegen 3.15 Uhr, wie dieser gegen die Außenspiegel von zwei Autos trat, die an der Wildunger Straße geparkt waren.

Anschließend verlor er den Mann aus den Augen und alarmierte die Polizei. Die anschließende Fahndung war nicht von Erfolg gekrönt. Im Bereich der Wildunger Straße, Daimlerstraße, Wiesbadener Straße und Reichenhaller Straße entdeckten die Beamten noch ein weiteres Auto und zwei Motorroller und ein Motorrad fest, die beschädigt waren. Außerdem wurden laut Polizeibericht Blumentöpfe vor einem Hotel in der Waiblinger Straße zerstört.

Täterbeschreibung liegt vor

Der Mann wird als 20 bis 25 Jahren alt und mit kurzen lockigen Haaren beschrieben. Er war der Beschreibung zufolge mit einer schwarzen Jacke mit weißer Aufschrift im Schulterbereich und einer grauen Cargohose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer 0711/8990 3600 in Verbindung zu setzen.