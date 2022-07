1 Die Fahndung der Polizei verlief zunächst erfolglos. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein Mann raubt einen Bahnhofskiosk in Untertürkheim aus – und verleiht seiner Forderung mit einer Machete Nachdruck. Die Fahndung der Polizei verläuft zunächst ohne Erfolg.















Ein Unbekannter hat am Sonntagabend einen Kiosk am Karl-Benz-Platz in Stuttgart-Untertürkheim ausgeraubt. Der junge Mann betrat laut Polizei gegen 17 Uhr den Kiosk am Bahnhof Untertürkheim und bedrohte die Mitarbeiterinnen mit einer Machete. Er forderte Bargeld und soll mehrfach mit der Machete auf den Tresen geschlagen haben, woraufhin die Frauen ihm mehrere Tausend Euro übergaben. Im Anschluss soll der Täter über eine Überführung des Neckars und anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Polizeihubschrauber ohne Erfolg

Die Fahndung nach dem Täter, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief ohne Erfolg. Die Zeugen beschrieben ihn als etwa 180 Zentimeter großen und 15 bis 18 Jahre alten Mann mit einer sportlich-schlanken Figur. Er soll eine lange schwarze Hose und eine graue Kapuzenjacke der Marke Adidas getragen haben, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte.

Er trug den Beschreibungen nach einen schwarzen Mundschutz, außerdem hatte er sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch bedeckt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11/89 90 57 78 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.