Kriminalität in Stuttgart: „Stadtbild ist nicht alles“ – Polizei klärt am Killesberg über Einbrüche auf

Oberkommissar L. und seinem Team entgeht kein offenes Fenster: Am Killesberg sensibilisiert die Polizei Anwohner für den Schutz vor Einbrechern. Erkenntnis: Nur aufpassen reicht nicht.
Man lernt zu denken wie ein Einbrecher, wenn man mit Polizeioberkommissar L. an diesem sonnigen Vormittag durch das Villenviertel am Killesberg spaziert. Der 37-jährige Beamte – Schirmmütze, dunkle Bartkontur wie mit Lineal gezogen, Schwabe – erblickt beispielsweise eine offene Balkontür im Erdgeschoss. „Da könnte jemand jetzt einfach hereinspringen, auch wenn noch eine Person in der Wohnung ist. Man darf nicht unterschätzen, wie dreist manche Einbrecher vorgehen“, sagt er.