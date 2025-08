Kriminalität in Stuttgart: Kokain für 2,6 Milliarden Euro sichergestellt

1 Im vergangenen Jahr stellten Ermittler in Baden-Württemberg gemeinsam mit Partnerbehörden Kokain im Wert von 2,6 Milliarden Euro sicher (Symbolfoto). Foto: Marcus Brandt/dpa/Marcus Brandt

Bei einer internationalen Operation stellen Baden-Württembergs Ermittler 2024 35,5 Tonnen Kokain sicher. Der Wert der Drogen: 2,6 Milliarden Euro.











Link kopiert



Ermittler in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr gemeinsam mit Partnerbehörden Kokain im Wert von 2,6 Milliarden Euro sichergestellt. Es seien bei einer gemeinsamen Operation 35,5 Tonnen der Droge beschlagnahmt worden, heißt es im Bericht zur Organisierten Kriminalität und Wirtschaftskriminalität 2024, den das Innenministerium am Mittwoch in Stuttgart vorgestellt hat. An dem Einsatz waren das Landeskriminalamt Baden-Württemberg, das Zollfahndungsamt Stuttgart sowie Behörden aus Nordrhein-Westfalen und Kolumbien beteiligt.