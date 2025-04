Kriminalität in Stuttgart: In diesen Stuttgarter Bezirken haben Straftaten deutlich zugenommen

1 Polizeieinsatz 2024 in Feuerbach – und was sagt die jüngste Kriminalstatistik über den Stadtbezirk aus? Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Die Kriminalitätsstatistik der Stuttgarter Polizei weist für das Jahr 2024 sinkende Zahlen aus. Allerdings nicht überall. Es gibt Stadtteile, in denen die Kriminalität sogar höher liegt als vor Corona. Was steckt dahinter?











Link kopiert



Was ist da los in Feuerbach? In einem Hotelzimmer wird ein 20-Jähriger von Widersachern als Geisel genommen, misshandelt und schwer verletzt. Trickdiebe geben sich bei einem 85-Jährigen als Handwerker für Wasserleitungen aus und erbeuten eine Prothese für mehrere Tausend Euro. Eine 24-Jährige wird nach einer Fahrt im Nachtbus von einem Mann verfolgt und am Wilhelm-Geiger-Platz sexuell bedrängt. Und nun das: In der Kriminalstatistik der Stuttgarter Polizei für 2024 hat die Zahl der Straftaten um 27 Prozent zugenommen.