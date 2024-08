Kriminalität in Murrhardt: Überfall auf 81-Jährigen scheitert

Kriminalität in Murrhardt

1 Die Polizei ermittelt nach einem versuchten Raubüberfall in Murrhardt (Symbolbild). Foto: StZ/Weingand

Am Mittwochmittag ist in Murrhardt ein 81-Jähriger von einem Unbekannten bedroht worden. Als der Senior laut wird, flieht der Täter. Die Polizei bittet um Hinweise.











Nach einem versuchten Raubüberfall in Murrhardt sucht die Polizei im Rems-Murr-Kreis nach einem Unbekannten. Gegen 13 Uhr wurde am Mittwoch ein 81 Jahre alter Mann, der zu Fuß in der Oberen Hirschgasse unterwegs war, von einem schätzungsweise 25-Jährigen angesprochen. Der Fremde forderte Geld, der 81-Jährige ignorierte dies zunächst. Daraufhin soll der Täter ihn bedroht und seine Forderung bekräftigt haben.