Die Menschen fühlen sich im Ludwigsburger Bahnhof nicht immer wohl – woran liegt das? Unter anderem das wird jetzt untersucht.

Das Ludwigsburger Bahnhofsareal ist einer der Kriminalitätsschwerpunkte der Stadt. Das soll sich ändern. Aber wie kann das gehen? Kann die Untersuchung einer Kriminalitätsforscherin Antworten liefern?









Ludwigsburg - Der Bahnhof gehört nicht zu den Orten, an denen sich die Ludwigsburger Bürger am liebsten aufhalten. Neben der Enge und der fehlenden Barrierefreiheit stehen Sicherheitsprobleme ganz oben auf der Mängelliste. Der Bahnhof lockt eine zweifelhafte Klientel an und ist einer der Kriminalitätsschwerpunkte der Innenstadt. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurden in den vergangenen fünf Jahren vor allem Fahrraddiebstähle, Körperverletzungen, Beleidigungen, Nötigungen und Rauschgiftdelikte aktenkundig.