Kriminalität in Ludwigsburg: „Mehr Angst als notwendig“: Kneipen-Kellnerin über Sicherheit am Bahnhof

1 Maryam S. will ihr Gesicht nicht in der Zeitung zeigen, aber von ihren Erfahrungen am Bahnhof sprechen. Foto: Simon Granville

Der Ludwigsburger Bahnhof gilt als gefährlicher Ort – doch was passiert dort wirklich? Maryam S. arbeitet in einer Bahnhofskneipe und beobachtet Tag und Nacht das Geschehen. Es gibt die Kriminalität und die Ängste, sie beunruhigt aber etwas anderes.











Es ist fast Mittag, doch bei den rund ein Dutzend Gästen im D-Zügle am Ludwigsburger Bahnhof gibt es anstatt Leberkäse im Brötchen Weizenbier und Kippen. Mit einer lässigen Routine koordiniert eine junge Kellnerin die Ankunft etlicher frischer Bierfässer, die auf Sackkarren gestapelt ins Lager geschoben werden. Maryam S. arbeitet seit rund einem halben Jahr in der Kneipe, von der aus man direkt auf den Bussteig torkeln kann. „Ob ich mich am Bahnhof sicher fühle?“, wiederholt sie die Frage des Journalisten erstaunt. „Hier kriegt man schon viel mit, Taschendiebstähle oder Schlägereien – aber so etwas passiert an einem Bahnhof halt.“