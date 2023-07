Kriminalität in Ludwigsburg

Ludwigsburg - Der Großteil der 5405 Straftaten in Ludwigsburg passierte 2020 in der Innenstadt und am Bahnhof: 1065 zählte die Polizei dort. „Beim Bahnhof selbst waren es 357 Straftaten, im Vergleich zu anderen Städten ist das überschaubar“, urteilt Christian Zacherle, Chef des Ludwigsburger Polizeireviers. Von einem echten Brennpunkt könne man nicht sprechen, es sei eher die gefühlte Sicherheit, die vielen Menschen dort fehle.