Kriminalität in Ditzingen: Warum sich Ditzingens Bürger unsicher fühlen

Obwohl landesweit die Kriminalität sinkt, registrierte Ditzingen 2025 einen Anstieg. Eine Untersuchung enthüllt überraschende Details zum Sicherheitsgefühl der Bürger.
In Ditzingen lebt man statistisch sicher, sicherer jedenfalls als das im Durchschnitt in den anderen Kommunen im Land der Fall ist. Diese Aussage gilt weiterhin, selbst wenn in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr geringfügig weniger Straftaten erfasst wurden als im Vorjahr, in Ditzingen hingegen die Zahl der registrierten Taten anstieg.