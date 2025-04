Kriminalität in der Region: Welche Folgen hat der Mafia-Verdacht gegen einen Polizisten?

Zweites „Rock uf ’em Berg“ in Alfdorf Wacken im Kleinen im Welzheimer Wald

Nach der erfolgreichen – und ausverkauften – Premiere des Hardrock-Festivals im Vorjahr gibt es im April zwei Tage lang Hardrock in der Alten Sporthalle in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis). Am Start sind Tribute Bands aus Deutschland und Italien.